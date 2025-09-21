Así será el escenario de UFC en la Casa Blanca en 2026

Las redes sociales de la Casa Blanca compartieron las primeras imágenes del escenario que albergará el próximo gran evento de UFC en 2026. Dana White, presidente de la compañía, adelantó en una entrevista con FOX News cómo imagina este magno acontecimiento.

Una puesta en escena sin precedentes

Dana White explicó que el diseño tendrá como elemento central un arco monumental. “Mi visión para el escenario es tener un arco gigante porque quiero que la Casa Blanca se vea de fondo. Y si la cámara cambia de ángulo, también se verá el Monumento a Washington”, señaló.

Además, White reveló que se planea un ambiente más allá de lo deportivo. “Tendremos un escenario adicional con una banda de música tocando en vivo todo el tiempo. La gente podrá llevar mantas y disfrutar de las peleas a través de pantallas gigantes”.

Los bocetos | @ChampRDS

Una semana de actividades especiales

El presidente de UFC recalcó que el evento no se limitará a la noche de combate, sino que será una experiencia completa durante varios días. “Queremos que sea un espectáculo para todos. Vamos a ‘asaltar’ la Casa Blanca esa semana: los pesajes se harán adentro, las peleas en los jardines y habrá diferentes actividades para los fanáticos. Va a haber de todo”, afirmó.

Expectativa global

El anuncio ha generado gran expectativa entre fanáticos de las artes marciales mixtas y medios internacionales, ya que será la primera vez que un evento de esta magnitud se realice en un espacio tan emblemático como la Casa Blanca.

