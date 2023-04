Daniela Hernández ya se saborea un nocaut frente a Kayla Hracho

Para la mexicana Daniela Hernández el combate de este fin de semana ante Kayla Hracho no solo representa mantener un récord inmaculado, sino seguir sumando puntos para ser considerada real contendiente a un campeonato en las 105 libras de Combate Global.

La Tiny Mexa ostenta una marca de 4-0 como profesional en las MMA y le va a tocar medirse a Hracho, quien, desde 2019, tiene marca de 4-4 y 1-1 desde se unió a las filas de Combate.

"Sabemos que en mi peso, en las 105 libras, no hay título, se está pensando en formar ese cinturón, pero podemos estar considerados para en algún momento luchar por ello y esa es la meta", destacó Hernández en charla con RÉCORD.

Daniela ha salido ganadora de sus cuatro pleitos como profesional desde 2021 y aunque claro que le gustaría sumar un quinto triunfo, por ahora solo desea brindar una buena demostración en la jaula.

"También llevo invicto el tiempo de control de jaula, nadie me ha controlado abajo y creo que lo vamos a mantener. No me preocupa mucho, pero sí sería una gran alegría mantener el invicto y esa racha es la que te abre puertas, entonces qué mejor carta de presentación que mantenerla", afirmó.

Durante su campamento en Guadalajara, se enfocó mucho más en pulir su boxeo, pues desea verse como una peleadora más completa de pie y en el piso para obtener su primera victoria vía nocaut, ya que sus recientes tres presentaciones se han definido por decisión.

"En esta pelea vengo con la misión de finalizar, ya sea por nocaut o por sumisión, pero finalizar. Quiero demostrar ese dominio. Quieras o no, están esos comentarios malos y no me gustan esos comentarios, de que uno pelea aburrido y no sé qué. Yo sé que somos luchadoras y me ha servido la táctica de lucha, pero quiero demostrar que tengo ese poder tanto arriba como abajo, vengo con esa misión. La mejora del boxeo fue para mí y para ser más completa. El plan para esta pelea estratégicamente es bloquear su buen boxeo y tener la oportunidad de entrar a nuestro juego", destacó.

