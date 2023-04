Jorge Masvidal no se preocupa por su rival de UFC 287: 'No creo que me dé mucho problema'

Este próximo sábado Jorge Masvidal, tiene, en el papel, un compromiso complicado ante el brasileño Gilbert Burns, aunque sin sonar presuntuoso, considera que su rival no tiene opción para vencerlo en la pelea coestelar de UFC 287.

“Este tipo no tiene los misiles que yo tengo, no tiene la capacidad que yo tengo y en la lucha no creo que me dé mucho problema. No lo estoy sobreestimando, nada más estoy hablando desde mi corazón y diciendo las cosas que yo siento en un nivel técnico. Él se va a sorprender con mi velocidad, en abril 8 le voy a demostrar al mundo entero quién soy”, aseguró.

Masvidal llega al combate con una racha de tres derrotas al hilo, la peor como profesional, pero ninguno de esos pleitos estuvo en su mejor nivel.

En UFC 251 tomó la pelea con una semana de anticipación y viajó de Miami a Emiratos Árabes Unidos, en UFC 261 acepta que cayó bien ante Kamaru Usman y en UFC 272 contra Colby Covington, venía de unas lesiones.

“Un factor en común que tienen las tres peleas es que es gente que no le gusta pelear, les gusta abrazar y oler las partes privadas, nada más se la pasaban abrazados a mis piernas. Me conocen y saben que soy violento, que quiero soltar las manos, pero hace todo lo posible para que mis manos no salgan. Ahora será diferente”, sostuvo.

Si Masvidal sale airoso el próximo sábado, está consciente de que a pesar de ubicarse en el puesto 11 del ranking, las puertas para retar a Leon Edwards al título peso welter se podrían abrir y eso es algo que lo motiva aún más. “Garantizado, ya estamos montándonos en el avión para ir a Inglaterra y arrancarle la cabeza a Leon Edwards, todavía tiene pesadillas después de lo que le hice”, sentenció.

