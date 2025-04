Diego Lopes encantado con la idea de defender el título en Guadalajara

Con la reciente noticia de un próximo evento de UFC en tierras tapatías, Diego Lopes reveló sentirse emocionado conseguir el título frente a Volkanovski para después realizar su primera defensa en Noche UFC.

Diego Lopes busca ganar un título en UFC | @ufc

“Es algo que tengo muy en cuenta, soy una persona que me gusta hacer mis planes y trabajar duro por ello para lograrlos. Definitivamente mi objetivo es el 12 de abril y poder ganar a Volkanovski y poder tener el título en mi cintura y poder defenderlo en la Independencia de México en Noche UFC, yo encantado de ir a Guadalajara y poder defender mi título frente a toda la gente acá en México”, mencionó Lopes

Asimismo, Diego Lopes rechazó que después de la pelea frente a Volkanovski, pueda tomar el estandarte de ser el peleador Mexicano del momento en la UFC, pues está contento de ser “Brasileño más Mexicano”

Diego Lopes vs Volkanovski | @ufc

“Prefiero decir el brasileño más mexicano, como la gente me dice, yo estoy listo para tomar ese estandarte, he estado listo desde el día 1 que pise la jaula, cuando yo dije para todos que “puede ser que no me conozca ahora pero después de esta pelea me conocerán', entonces yo creo que ha sido así desde siempre, solo esperar ese día y poder tomar ese puesto”, finalizó el contendiente, quien arribó a Miami un día después del UFC México, en donde convivió con sus fanáticos.

Diego Lopes, el "brasileño más mexicano" | @ufc

