Kelvin Gastelum sobre Whittaker: 'Tengo que ganar esta pelea contra el número uno de la división'

Kelvin Gastelum subirá con sus mejores armas físicas, psicológicas y tácticas al octágono del UFC Fight Night Las Vegas 24 con el objetivo de derrotar a Robert Whittaker y alzar la mano para pelear por el título.

“Tengo que ganar esta pelea contra el número uno de la división y nadie cuestionará mi oportunidad para pelear por el título próximamente”, declaró el peleador mexicoamericano en entrevista con RÉCORD.

“Quiero ganar el título mundial y defenderlo”, enfatizó uno de los mejores peleadores de peso Medio del planeta.

Después de casi tres años de espera, Gastelum (17-6) y Whittaker (23-5) se verán las caras, luego de que el australiano, quien iba a exponer su cinturón de las 185 libras, se bajó por problemas de salud de la cartelera de UFC 234.

Sus carreras tomaron diferentes rumbos y tras la baja de Paulo Costa por enfermedad, el peleador mexico-estadounidense fue el elegido para protagonizar la batalla ante “The Reaper”.

“Que la UFC me llame para protagonizar un evento tan grande, contra un contrincante tan grande significa mucho para mí, me hace saber que confían en mí, que confían en mi trabajo y eso me hace sentir bien".

“La verdad es que los dos hemos crecido, los dos hemos cambiado bastante en los dos años, hemos madurado. Siento que va a ser una pelea difícil, pero tengo las habilidades para ganar”, aseguró.

Gastelum sostendrá su segundo combate este año, tras derrotar por decisión unánime a Ian Heinisch, en febrero pasado, con el que salió de tres derrotas consecutivas, su peor racha en su carrera.

Mientras que Robert, quien llega con el deseo de ser el retador de Adesanya y cobrar revancha para recuperar la corona que perdió en 2019, hará su primera presentación de 2021 tras las victorias ante Darren Till y Jared Cannonier por decisión unánime.

“Tengo que pelear inteligentemente, no cometer errores, pelear inteligentemente va a ser lo primordial para mí. Tengo que ser inteligente dentro del octágono”, aseguró el peleador de raíces mexicanas, de 29 años de edad.

