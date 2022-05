LUX Fight League: 'Drako' Cossío venció a Edgar Delgado por nocaut técnico

El excampeón Ligero de LUX, Sergio Cossío, prometió una guerra y la cumplió.

El peleador mexicano derrotó con un nocaut técnico en el último segundo del primer asalto al costarricense Edgar Delgado en LUX 022, que se celebró en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Cossío (23-8-1), quien perdió el cinturón en la báscula al no cumplir con las 155 libras reglamentarias, quedó como contendiente número uno para disputar el título que quedó vacante.

“Como siempre, muchas gracias mi gente. ¡Los quiero cabrones! Siempre trabajo por los objetivos y ahora me metieron en problemas, e tocaron dos veces, buenas manos, buen juego, me hizo fuerte mi ‘Cebollero’ y se dieron las cosas.

No lo puedo creer ‘Drako’ Cossio confundió al ‘Cebollero’ Delgado y lo mandó de regreso a la lona para vencerlo por K.O. cuando sólo quedaba 1 segundo del primer round #LUX022 #LUXFightLeague #LUXMMA #mmamexico pic.twitter.com/V5xbvjQvLh — LUX Fight League (@luxfightleague) May 27, 2022

“Dije ¡wow! Yo ya quería que fuera el segundo round, de hecho esperaba la campaña y solté el chingazo y conecté. ¡Wow!, la verdad fue muy inesperado”, dijo “Drako”, quien aseguró que volverá a ponerse el cinturón de campeón.

La segunda fue la vencida para la tapatía Saray Orozco (7-5), quien logró su objetivo de coronarse campeona Paja de LUX. “Killer Queen” conquistó el cetro vacante tras un dominio en la jaula ante la capitalina Diana Reyes (6-6), a quien le lesionó el ojo izquierdo, razón por la que la referí decidió detener la batalla en el tercer asalto.

“Es algo por lo que, todos saben, he estado trabajando desde que inició el torneo, es algo que siempre fue mi objetivo, es algo por lo que todos los días he trabajado, he entrenado con cuerpo, mente y corazón. Entonces es la recompensa de todo lo que he entregado”, declaró Orozco, quien se sacó la espina luego de que en agosto pasado cayó por decisión ante Tania Torres, quien se coronó en la Final del Torneo “Guerreras LUX”.

El potosino David Mendoza (7-2), quien entró a la jaula con la canción de “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, noqueó al argentino Mauricio Nievas (6-3) a los 2 minutos con 22 segundos del segundo asalto en una batalla en peso Gallo.

Con sus volados de izquierda como arma letal, Luis “Lazyboy” (13-2) se impuso por decisión unánime, con triple 30-27, a César Vázquez (5-2), a quien le llovieron los abucheos y groserías por “correr” en la jaula ante la presión de su oponente.

Una noche para el recuerdo para el #TeamDrako 'Drako' Cossio dedicó su triunfo de anoche a su pequeña hija que celebró su cumpleaños siendo testigo de una de las noches más aplaudidas en LUX Fight League #LUX022 #LUXFightLeague #LUXMMA #mmamexico pic.twitter.com/zl3WL8KjMf — LUX Fight League (@luxfightleague) May 27, 2022

César “Demoledor Jr.” Vázquez (5-3) fue descalificado por un rodillazo ilegal a los 3 minutos con 42 segundos sobre Rafael “Perro” Núñez, quien conquistó su segunda victoria profesional y se mantiene invicto en la jaula. Decisión que fue abucheada por el público.

Mientras que con un dominio total, el tricolor Kevin García (9-3) derrotó por decisión unánime, con tarjetas por 30-27, al costarricense Roy Benavides (4-2).

