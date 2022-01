Moreno tras perder el título ante a Figueiredo: "Me he caído muchas veces y me he vuelto a levantar"

Brandon Moreno perdió el título de campeón mosca de la UFC en el evento 270 ante el brasileño Deiveson Figueiredo. La pelea terminó en polémica por la desición únanime de los jueces, ante tal situación, el mexicano dejó claro que volverá a subirse al octagonal para recuperar la corona.

"Hermano, yo voy a estar listo, la próxima semana me regresó, entrenó y voy a estar listo. Me he caído muchas veces y me he vuelto a levantar".

Moreno conectó 105 golpes significativos sobre los 86 de Figueiredo, a estos el brasileño logró sumar 2 knock downs sobre el nacido en Tijuana.

"Siento que hice mucha combinaciones, con mucha velocidad, tal vez él conectó con más poder, pero no lo sé… Obviamente sentí que yo gané. Siento que él hizo una mejor estrategia ante mí, esperé mucho quizá, no lo sé, necesito ver otra vez la pelea".

Las estadísticas finalizaron con 106 golpes totales por parte del mexicano sobre 95 del brasileño, y 1 derribo sobre 2, respectivamente.

