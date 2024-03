UFC 299: Sean 'Sugar' O'Malley vs Marlon 'Chito' Vera cartelera, horarios y todo lo que debes saber

Todo listo para que se lleve a cabo la UFC 299 en el Kaseya center de Miami, Florida, en donde el campeón de peso gallo Sean 'Sugar' O'Malley y el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera encabezarán la cartelera con una candente revancha en la que se juega mucho más que el título.

O'Malley (17-1-0) consiguió el cetro de las 135 libras en su primera oportunidad después de vencer de manera contundente a Aljamain Sterling, y pidió para su primera defensa enfrentar a Vera (23-8-1), peleador que le arrebató el invicto en 2020 con una controversial victoria luego de que 'Sugar' cayera por un problema en el tobillo y 'Chito' aprovechara para irse encima de él.

Después de ese polémico nocaut técnico, Sean encadenó cinco victorias que lo llevaron a disputar el título ante el estadounidense, que tenía cuatro defensas exitosas. 'Sugar' terminó mandándolo a la lona en el segundo asalto tras tremendo derechazo y ya en el suelo usó el golpe de martillo hasta que el réferi detuvo la pelea.

El sudamericano llega con cinco victorias en sus últimos seis enfrentamientos, destacando los triunfos ante los rankeados Rob Font (9), Dominik Cruz (12) y Pedro Munhoz (13). Vera se convertirá este sábado en el primer ecuatoriano en disputar un título de UFC, por lo que de ganar, le daría a su país el primer campeonato en la empresa más importante de MMA del mundo.

CARTELERA COMPLETA UFC 299: O'MALLEY VS. VERA 2

23:15 horas del centro de la Ciudad de México

Campeonato de Peso Gallo: Sean O'Malley (c) vs. Marlon Vera

Peso Ligero: Dustin Poirier vs. Benoit Saint Denis

Peso Welter: Kevin Holland vs. Michael Page

Peso Welter: Gilbert Burns vs. Jack Della Maddalena

Peso Gallo: Petr Yan vs. Song Yadong

21:00 horas del centro de la Ciudad de México

Peso Pesado: Curtis Blaydes vs. Jailton Almeida

Peso Mosca femenino: Katlyn Cerminara vs. Maycee Barber

Peso Ligero: Mateusz Gamrot vs. Rafael Dos Anjos

Peso Gallo: Pedro Munhoz vs. Kyler Phillips

19:00 horas del centro de la Ciudad de México

Peso Mediano: Michel Pereira vs. Michal Oleksiejczuk

Peso Pesado: Robelis Despaigne vs. Josh Parisian

Peso Mosca masculino: CJ Vergara vs. Assu Almabayev

Peso Mosca femenino: Joanne Wood vs. Maryna Moroz

Peso Semipesado: Ion Cutelaba vs. Philipe Lins

DÓNDE VER UFC 299: O'MALLEY VS. VERA 2

¿Dónde y cómo ver UFC 299: Sean O'Malley vs. Marlon Chito Vera? Canales de TV y streaming online

Canales de TV:

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium

España: -

Ecuador: ESPN (preliminares)

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y Fubo (preliminares)

Streaming online:

México: ESPN+ y UFC Fight Pass

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass

Ecuador: Star+ y UFC Fight Pass

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass

Estados Unidos: ESPN+ con PPV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC MÉXICO LLENA DE VIOLENCIA: MUJERES PROTAGONIZAN BRONCA EN LAS GRADAS