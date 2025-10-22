Alpine anuncia cambio de piloto previo al Gran Premio de México

La Fórmula 1 está de regreso en territorio azteca y Alpine llega al Gran Premio de México en medio de la polémica por lo ocurrido en Austin. Fue en la Vuelta 54 que Franco Colapinto desobedeció las órdenes de mantener posición y rebasó a Pierre Gasly, puestras colocar gomas suaves tenía mejor ritmo que el francés.

El argentino, hasta ahora, es el único piloto del campeonato sin puntos, y aunque la maniobra tampoco le permitió ganar muchas posiciones en el Gran Premio de Estados Unidos, fue trascendente por el mensaje de "rebeldía" que esconde. De hecho, tras lo ocurrido al interior de Alpine reconocieron que "tomarán medidas", aunque no precisaron cuáles.

Colapinto desobedeció órdenes de equipo en Austin | AP

En este contexto llega al Autódromo Hermanos Rodríguez el equipo francés, que marcha último en el Campeonato de Constructores y que en la primera sesión de Prácticas Libres tendrá un cambio en la alineación. Sin embargo, no será con Colapinto, sino co Gasly, quien dejará su asiento a Paul Aron.

Tercera sesión del año para el Aron

Alpine confirmó al piloto de 21 años como reserva para la Temporada 2025, a lado de Franco Colapinto. Sin embargo, cuando se decidió la salida de Jack Doohan, el argentino tuvo la preferencia para quedarse como compañero de Gasly, por lo que las labores de tercer piloto recayeron en Paul Aron.

Gasly se perderá la primera sesión de entrenamiento | AP

El estonio ya ocupó el lugar de Colapinto en el Gran Premio de Italia, en el cual finalizó en el último lugar de la clasificación en las Prácticas Libres 1. Además, la escudería francesa "lo prestó" a Sauber en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando reemplazó a Nico Hulkenberg y quedó en la P17.

¿Qué pilotos jóvenes estarán en el Gran Premio de México?

El Autódromo Hermanos Rodríguez suele ser un escenario en el cual las escuderías aprovechan para cumplir con el reglamento y darle oportunidad de salir a pista a los pilotos jóvenes. Este año no será la excepción y con Paul Aron serán ocho novatos los que tendrán actividad en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca.

Alpine llega a México en medio de la polémica | AP

El más destacado es Patricio 'Pato' O'Ward, piloto local y subcampeón de la IndyCar Series este año. El regiomontano llega como piloto de reserva de McLaren y será la segunda ocasión que corra frente a su público.

Arvid Lindblad (Red Bull), Frederic Vesti (Mercedes), Antonio Fuoco (Ferrari), Jak Crawford (Aston Martin), Luke Browning (Williams) y Ryo Hirakawa (Haas) son los otros pilotos de reserva confirmados para la sesión del viernes. Es decir, solo Racing Bulls y Sauber mantendrán la alineación titular durante todo el fin de semana.

Alpine marcha en el último lugar de la clasificación |AP