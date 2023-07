Sergio 'Checo' Pérez volvió a tener un fin de semana complicado en el Gran Premio de Gran Bretaña tras quedar fuera en la Q1, por lo que arrancó la carrera desde el lugar 15 y logró remontar hasta la sexta posición.

Su baja de rendimiento en las últimas carreras ha generado una gran cantidad de críticas y ataques, pues incluso hay quienes han dicho que Red Bull debería cambiar de piloto.

Ante esta situación, el tapatío dejó en claro que él está centrado en volver a su mejor nivel, por lo que le restó importancia a los cuestionamientos sobre su futuro.

“Sí, totalmente. No podría importarme menos, si soy honesto al respecto. Llevo 13 años en la Fórmula 1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso. Estoy centrado principalmente en reencausar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando de esto”, dijo en entrevista para Motorsport.com.

Además, señaló que cuenta con el respaldo y confianza de dos de los hombre más importantes de la escudería, Chistian Horner y Helmut Marko, así como de todo el equipo para volver a mostrar su mejor versión.

“Tengo todo el apoyo de Helmut (Marko) y Christian (Horner). Todo el equipo me respalda plenamente y saben lo que puedo hacer. Conocen mi potencial y me apoyan plenamente”, agregó,

Checo Pérez se ubica en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 156 puntos, 99 por debajo del líder, Max Verstappen, y 19 arriba de su perseguidor, Fernando Alonso.

La actividad de la Fórmula 1 se reanudará el próximo 21 de julio en el Hungaroring, donde se celebrará el Gran Premio de Hungría.

