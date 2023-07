Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a remontar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras haber quedado fuera en la Q1 y largar en 15to lugar, el piloto mexicano de Red Bull remontó nueve posiciones para terminar en sexto lugar en Silverstone.

Sin embargo, ‘Checo’ recibió duras críticas de la prensa internacional, pues a pesar de su remontada en la carrera, consideran que Pérez nuevamente tuvo un fin de semana “horrendo” tras quedar fuera de la Q3 por quinto GP consecutivo.

El medio OA Sport calificó el fin de semana de Sergio con un 6.5, pues considera que con el RB19, el tapatío tendría que estar más arriba en las posiciones de carrera.

“Tras un sábado de horror, otra más entre otras cosas, el mexicano endereza un poco la situación en carrera, al igual que en Austria. Comenzó en 15 y terminó sexto, pero con un RB19 como este, realmente hace muy poco”, fue la crítica de OA Sport.

The Race, en su clasificación semanal, colocó al mexicano en la 14ta posición en este fin de semana, pues consideraron que su caída en la Q1 se debió más a su falta de ritmo que a la bandera roja.

“Este fue otro fin de semana de un desastre de clasificación seguido de una campaña de recuperación para salvar el resultado. No tenía excusa para no pasar de la Q1 dado que su ritmo no era convincente antes de la bandera roja y otros a su alrededor, con autos más lentos, marcaron mejores tiempos para la Q2 en su única oportunidad de reinicio”, fueron las críticas de The Race para ‘Checo’.

Motorbox también criticó a Checo y señaló que la remontada del piloto mexicano se debió más a Red Bull y al Safety Car.

Asimismo, Planet F1 reprobó las acciones de ‘Checo’ Pérez en Silverstone y señaló que es preocupante que el coequipero de Max Verstappen tenga que remontar en carrera cada fin de semana.

“Se podría argumentar que todavía estamos siendo duros con Checo Pérez después de que realizó otra serie de recuperación para volver a estar entre los seis primeros, pero el hecho de que estas series de recuperación hayan sido tan frecuentes últimamente es un gran problema en si mismo. Es una preocupación real y probablemente la razón por la que ya no tiene posibilidad realista de luchar por el título”, sentenció Planet F1.

