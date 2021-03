Checo Pérez: 'Veo Red Bull como una oportunidad para rendir al máximo de mi potencial'

Los dioses del automovilismo tocaron a Checo Pérez justo cuando su destino parecía estar inminentemente fuera del Gran Circo. El piloto mexicano tuvo un espectacular cierre de temporada al grado que logró convencer a Red Bull Racing de llevarlo a sus filas al grado de atentar contra su propia ideología de abastecerse únicamente de conductores salidos de su academia.

Su antiguo equipo Racing Point que ahora correrá bajo el nombre de Aston Martin, decidió rescindir su contrato y sustituirlo por Sebastian Vettel. Pero el tapatío encontró oro molido cuando ganó en Sakhir tras reponerse de un problema que lo llevó hasta la última posición y demostrar así que es un piloto de abolengo al que solo le faltaba una última oportunidad.

“Lo veo como una oportunidad para rendir al máximo de mi potencial, teniendo un coche de primera y un equipo de primera. Es una oportunidad que sin duda abrirá muchas puertas. Ya veremos qué pasa después”, dijo Pérez Mendoza.

El jalisciense recibió un llamado por parte de Red Bull para firmar un contrato de un año y correr junto a Max Verstappen. Aunque es consciente de que puede no tener un futuro a largo plazo en el equipo con sede en Milton Keynes, Checo siente que la campaña que se avecina puede aumentar sus posibilidades en la Fórmula 1.

"Tengo que asegurarme de hacer lo mismo que en el pasado, rendir al máximo, aprovechar al máximo cualquier oportunidad que me den y simplemente disfrutar. Una vez que conseguí el contrato, era muy tarde en el año, pero la motivación era muy alta. Básicamente no he tenido vacaciones”, indicó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: F1: GRAN PREMIO DE BAHRÉIN OFRECERÁ VACUNACIÓN GRATUITA CONTRA COVID-19 A SUS ASISTENTES

Pérez firmó su contrato con Red Bull recién en diciembre, por lo que no ha tenido más remedio que lanzarse de lleno a aprender todo lo necesario de cara a la nueva temporada.

Sin embargo, aunque ha sido un invierno atareado para él, cree que es una experiencia muy valiosa.

"Ha sido muy agitado. He estado trabajando a tope en mi forma física tratando de estar lo más preparado posible, con los ingenieros de la fábrica, adelante y atrás, dedicando el tiempo a las cosas que importan para tratar de estar al día en cuanto llegue al test de Bahréin”, puntualizó.