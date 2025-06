El Gran Premio de Austria 2025 llegó cargado de especulaciones sobre el futuro de Max Verstappen y un posible fichaje con Mercedes, situación que, según Christian Horner, ha incomodado al piloto neerlandés en un fin de semana complicado para Red Bull.

Verstappen, afectado

Christian Horner, director de Red Bull, declaró que los constantes rumores sobre un posible cambio de equipo para Verstappen han generado distracción en el tetracampeón mundial. Toto Wolff, jefe de Mercedes, no negó el interés por Max, aunque recalcó que la posibilidad de su llegada era a largo plazo debido al contrato vigente del piloto con Red Bull hasta 2028.

“Creo que a Max le molesta bastante, tenemos muy claro el contrato que tenemos con Max hasta 2028. Todo lo que se dice es pura especulación. Solemos no prestarle demasiada atención”, comentó Horner tras la clasificación del sábado, en la que Verstappen solo pudo ser séptimo en el Red Bull Ring.

Una clasificación complicada para Verstappen en Austria

El piloto neerlandés abortó su vuelta rápida tras un trompo de Pierre Gasly que provocó banderas amarillas, quedándose con un tiempo que lo relegó a la séptima posición. Max explicó que su monoplaza no tuvo el ritmo suficiente para pelear la pole ante Lando Norris y McLaren.

“No hubo ni una sola curva en la que me sintiera cómodo con el coche, y eso es un gran problema en la clasificación. Ojalá mañana al menos podamos ser competitivos con Ferrari o Mercedes, pero no lo sé”, sentenció Verstappen, quien ocupa actualmente el tercer lugar del campeonato, a 43 puntos de Oscar Piastri, líder provisional de la temporada 2025.

