El baile de celebración de Óscar Piastri fue una apuesta perdida con un jugador de NFL

Óscar Piastri no solo es un gran piloto, sino que también es un hombre de palabra. Así lo demostró el australiano en el pasado Gran Premio de Miami, en el cual logró su tercera victoria al hilo en la actual temporada de Fórmula 1.

Con cuatro victorias en seis carreras, Piastri tiene una ventaja de 16 puntos sobre su compañero de McLaren, Lando Norris, en el Campeonato de Pilotos. Por ello, aprovechó el buen momento para festejar de manera peculiar.

Piastri logró su cuarta victoria del año en Miami | AP

El motivo del peculiar festejo de Piastri en el Gran Premio de Miami

Al bajar de su auto, el australiano hizo el baile 'griddy', algo que llamó la atención en redes sociales. Posteriormente, piloto de los de Woking explicó que fue porque hizo una apuesta con el receptor de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson.

El jugador de NFL estuvo en el paddock de McLaren en el primer día de actividad en Miami, por lo que le enseñó a Piastri el movimiento. "Fue un intento de griddy. Como se puede ver, mal ejecutado", declaró Óscar.

Piastri ha tenido un gran arranque de temporada con McLaren | AP

"El jueves conocí a Justin Jefferson, que ha hecho mundialmente famoso el griddy, y estúpidamente aposté con él a que si ganaba la carrera haría uno para él", añadió.

"Nadie lo ha hecho nunca en las carreras. Serás el primero", dijo Jefferson después de enseñar a Piastri su celebración. "Bueno, si lo hago este fin de semana, lo haré por ti", fue la respuesta del piloto.

Piastri no pensó en lograr la victoria en Miami

Por otra parte, el australiano aceptó que no imaginó que se quedaría con la victoria y por esa razón no practicó el paso. "Después de la clasificación de ayer, pensé que definitivamente no iba a ser necesario".

"Así que ese fue mi primer intento de griddy en directo en la televisión mundial. Me mantuve fiel a la apuesta, pero es la única vez que me veréis hacerlo", finalizó.

Piastri ha superado a Norris en las últimas carreras | AP