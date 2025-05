¿Adelanta salida de Red Bull? Verstappen 'estalla' tras Gran Premio de Miami: "No estoy aquí para esto"

Si un piloto gana la carrera sprint y la principal de un mismo Gran Premio suma en un fin de semana 33 puntos, uno menos de los que por ahora separan a Max Verstappen de Óscar Piastri, actual líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

El australiano ha sorprendido y ha dejado atrás al neerlandés y a Lando Norris, que se pensaba serían los principales candidatos al título este año. En el caso del piloto de Red Bull, la defensa de su corona luce cada vez más complicada no por su capacidad, sino porque carece de los recursos para ello.

Verstappen no puede competir en ritmo de carrera ante McLaren | RED BULL

Verstappen se sincera tras el Gran Premio de Miami

En seis Grandes Premios, el tetracampeón de la categoría ha mostrado que puede competir contra los McLaren a una vuelta. El neerlandés tiene tres pole position este año y junto con Piastri y Norris se mantiene siempre entre los tres mejores en las qualys.

Es en ritmo de carrera que Verstappen y el RB21 caen en su rendimiento. "Cero opciones. Intenté algo con los McLaren porque ya no tenía nada que perder. Me divertí un poco, ya no podía hacer mucho más", declaró el neerlandés a Viaplay tras el Gran Premio de Miami.

El actual monarca de la F1 largó primero en Miami Gardens, pero después de 20 vueltas ya estaba en el tercer lugar. Aunque dio batalla contra los dos pilotos de Woking, no pudo defender su posición y luego, con las entradas a pits, perdió un sitio más ante George Russell.

Verstappen finalizó cuarti en Miami | RED BULL

"Que justo salga el Virtual Safety Car... bueno, puede pasar", reconoció, pues las banderas amarillas tampoco le favorecieron. No obstante, enfatizó que el principal problema es que no logran mantenerse en la punta.

"Da igual quedar tercero o cuarto. Para eso no estoy aquí, obviamente", finalizó Verstappen, que tras el resultado en Florida tiene una ventaja de solo seis puntos sobre Russell en el Campeonato de Pilotos.

El piloto está molesto con el accionar de Red Bull | RED BULL