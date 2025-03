F1: ¿Cuáles son las carreras programadas para marzo en la Temporada 2025?

Los motores ya se encendieron y después de la pretemporada de Fórmula 1, la cuenta regresiva está cada vez más cerca de concluir. Dos meses han pasado desde el Gran Premio de Abu Dhabi, que marcó el final de la campaña 2024, y ahora solo faltan un par de semanas para el regreso de la máxima categoría del automovilismo.

Max Verstappen llega como monarca defensor en el Campeonato de Pilotos, luego de lograr su tetracampeonato en 2024. Mientras que en el de Constructores, McLaren tratará de repetir ante un Ferrari que quiere regresar a la gloria y un Red Bull que tiene más dudas que certezas.

La actividad de la Fórmula 1 está por comenzar | RED BULL

La actividad de la temporada comenzará con el Gran Premio de Australia, que después de cinco años regresa a la primera fecha del calendario. Lo anterior para evitar que las carreras en Bahréin y Arabia Saudita se empalmen nuevamente con el Ramadán.

Melbourne recibirá la primera carrera de la temporada | RED BULL

A la siguiente semana se celebrará el Gran Premio de China, que regresó al calendario el año pasado y será el primer fin de semana con formato sprint. Al igual que en Melbourne, para la afición mexicana será una carrera en horario de noche y madrugada.

Shanghái será la primera carrera sprint de la temporada | X: @F1

Melbourne fue la primera carrera en la que Red Bull tuvo problemas el año pasado y Verstappen tuvo que retirarse apenas a las tres vueltas. Carlos Sainz, que largó segundo, se quedó con el triunfo por delante de Charles Leclerc y Lando Norris.

Mientras que en Shanghái, Verstappen se llevó ambas carreras, en la corta por delante de Lewis Hamilton y Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano también completó el podio, detrás de Norris que fue segundo; fue el último podio del tapatío con Red Bull y -por ahora- en la Fórmula 1.

