Fórmula Uno EN VIVO Gran Premio de Canadá 2025

La Fórmula 1 aterriza en Montreal para el Gran Premio de Canadá, donde el trazado del circuito Gilles Villeneuve —semiurbano, técnico y veloz— se perfila como escenario clave en la lucha por el campeonato. Tras un GP de España para el olvido, Max Verstappen busca redimirse luego de recibir una sanción que lo relegó al décimo lugar, sumando apenas un punto. El holandés, visiblemente frustrado, se aleja del liderato mientras McLaren firmó un imponente 1-2 con Norris y Piastri.

El trazado canadiense de 4.361 kilómetros y 70 vueltas es una prueba compleja para pilotos y equipos. Su primer sector premia la precisión; el segundo, la aceleración; y el tercero, la audacia para adelantar en la recta final tras la famosa chicane. Las tres zonas de DRS serán cruciales para definir posiciones, en especial ante una parrilla cada vez más pareja.

McLaren, que muchos pensaban que perdería terreno tras los ajustes al reglamento de alerones flexibles, ha sorprendido con un rendimiento incluso superior. Norris y Piastri se perfilan ahora como los principales contendientes por el título, con el australiano demostrando una frialdad competitiva implacable.

Ferrari, ahora segundo en el Mundial de Constructores, ha dado un paso adelante con Leclerc en el podio español, mientras que Mercedes navega entre la frustración de Hamilton y los persistentes problemas mecánicos. Los abandonos de Antonelli y Russell reflejan una temporada cargada de incertidumbre para la escudería alemana.

Red Bull, en tanto, desperdició puntos clave por errores estratégicos y decisiones impulsivas de su piloto estrella. Verstappen pagó caro un mal cálculo con neumáticos duros tras el Safety Car, además de un manejo agresivo que lo dejó al borde de una sanción más grave.

Minuto a Minuto del GP de Canadá:

Amigos de RÉCORD, sean bienvenidos al Minuto a Minuto del Gran Premio de Canadá.

¡Todo listo!

A minutos de que rueden los monoplazas en el Circuito Gilles Villeneuve

Vuelta de formación

Los 20 pilotos se encuentran dando de la vuelta de formación para colocarse y esperar la largada.

¡Arranca el GP de Canadá!

VUELTA 1/70: Gran largada de George Russell que mantiene la primera posición.

VUELTA 5/70: Max Verstappen empuja, marca vuelta rápida y se acerca a medio segundo de Russell.

VUELTA 10/70: Así las primeras posiciones tras las primeras diez vueltas:

George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes Oscar Piastri - McLaren Lewis Hamilton - Ferrari Fernando Alonso - Aston Martin Lando Norris - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Nico Hülkenberg - Kick Sauber Franco Colapinto - Alpine

VUELTA 12/70: Lando Norris ataca a Fernando Alonso y pasa sin problemas al Aston Martin para quedarse con la sexta posición.

LAP 11/70



Norris makes his way through on Alonso on exit of the hairpin! 👏



The Aston Martin driver is struggling on his medium tyres#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8Eo0BPCoTJ — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

VUELTA 13/70: Verstappen a pits y sale con neumáticos duros en la novena posición.

VUELTA 25/70: Se fue un tercio del GP de Canadá; Norris lídera pero aún no tiene parada en pits.

Lando Norris - McLaren George Russell - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes Oscar Piastri - McLaren Lewis Hamilton - Ferrari Esteban Ocon - Haas Carlos Sainz Jr. - Williams Yuki Tsunoda - Red Bull

VUELTA 33/70: Lando Norris hace su primera parada y Russell recupera la cima en Cánada.

George Russell lidera el GP de Canadá | AP

VUELTA 43/70: La carrera entra en su recta final.

Oscar Piastri - McLaren Lando Norris - McLaren Charles Leclerc - Ferrari George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes Lewis Hamilton - Ferrari Fernando Alonso - Aston Martin Esteban Ocon - Haas Carlos Sainz Jr. - Williams

VUELTA 48/70: Albon llevaba con problemas de potencia toda la carrera y finalmente se abandona la carrera.

LAP 48/70



Albon pulls over and retires from the race! 😢



He parks his Williams safely behind the barrier at the hairpin and we remain under green flag conditions#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h8VqdAgYlB — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

VUELTA 60/70: ¡Últimas 10 vueltas del GP de Canadá!

George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes Oscar Piastri - McLaren Lando Norris - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Lewis Hamilton - Ferrari Esteban Ocon - Haas Nico Hülkenberg - Kick Sauber Fernando Alonso - Aston Martin

VUELTA 60/70: Mercedes cerca de meter a sus dos monoplazas en el podio.

George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes

VUELTA 67/70: ¡CHOCAN LOS MCLAREN! Lando Norris trata de rebasar a Piastri, lo que produce un choque y deja a Norris fuera de la carrera. Safety Car.

|

¡Final del GP de Canadá!

VUELTA 70/70: Mercedes mete a sus dos monoplazas en el podio. Antolli se convierte en el 3er piloto más joven en subir al podio.

George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRAN PREMIO DE CANADÁ 2025: PRONÓSTICO DEL CLIMA APUNTA A QUE HABRÁ LLUVIA EN MONTREAL