George Russell calificó de "extraño" su choque en la batalla con Fernando Alonso

Carlos Sainz puso fin al dominio de Red Bull con una contundente victoria en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, el logro del español perdió brillo por el accidente de George Russell en la última vuelta, cuando peleaba con Fernando Alonso por la P6.

El británico se salió de la pista y casi se volcó por completo en la Curva 6, algo que el piloto de Mercedes calificó como "extraño". Al final de la carrera en Melbourne, Russell dio sus impresiones sobre el accidente en el Circuito de Albert Park.

"Mi opinión es que me he salido, y eso es culpa mía, pero estaba medio segundo por detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente vino hacia mí extremadamente rápido y yo estaba justo en su caja de cambios", declaró a Sky Sports el piloto, quien primero confirmó que se encuentra bien tras ser revisado por los médicos de la FIA.

Los comisarios del organismo rector del automovilismo convocaron a ambos pilotos para investigar el incidente. "No sé si tuvo algún problema o no. Vamos a ver a los comisarios, es un poco extraño en una circunstancia como esta. No tengo nada más que decir ahora mismo, necesito verlo todo, estoy decepcionado por terminar la carrera así", e insistió que fue extraño que Alonso frenara de esa forma.

En cuanto al piloto Aston Martin, aseguró que había tenido problemas con su auto en las últimas vueltas y que no hizo nada con la intención de perjudicar a Russell. "Me estaba centrando delante de mí y no detrás. Tuve algunos problemas durante las últimas 15 vueltas o algo así en la batería, en el despliegue".

"Estaba luchando un poco al final de la carrera, pero, no puedo centrarme en los coches de detrás. Pero está bien, aparentemente. Vi el coche y estaba muy preocupado. Sabía que venía y ya llevaba cinco o seis vueltas en la distancia de DRS. Así que sí, estuvo muy cerca. Sólo estaba dando vueltas de clasificación e intentando maximizar el ritmo", señalí el asturiano.

