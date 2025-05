Max Verstappen no planea dejar a Red Bull, "a menos que las cosas se pongan raras"

Un cuarto lugar no es para lo que Max Verstappen en la Fórmula 1. Así lo dejó claro después del Gran Premio de Miami, en el cual no le alcanzó el esfuerzo para superar a George Russell.

Esto provocó una serie de rumores sobre la posible salida del neerlandés de Red Bull. Incluso resurgió la versión de que Mercedes podría ser su destino a partir de 2026, algo que por el momento el tetracampeón no contempla.

Verstappen ha tenido un complicado año | RED BULL

Verstappen quiere mantenerse con la escudería austriaca

El neerlandés tiene contrato hasta 2028 con los austriacos y previo al Gran Premio de Emilia Romagna, el piloto dejó claro que no piensa en dejar a la escudería por ahora. "Siempre se lo he dicho al equipo. Ésa es la intención".

"A menos que las cosas se pongan muy raras, pero ésa no es mi intención en este momento. Creo que siempre estoy pensando en mi futuro; incluso en los años buenos. Por otro lado, creo que en este momento estoy bastante tranquilo al respecto", señaló en entrevista con De Telegraaf.

De igual forma, señaló que no quiere tomar una decisión apresurada, a pesar del mal inicio de campaña. "Primero quiero ver cómo va el resto de la temporada, o al menos parte de ella. Que el equipo pueda dar pasos grandes y decentes. Las próximas carreras son muy importantes. Sí, también para mi futuro”.

Verstappen descartó que piense en salir de Red Bull | RED BULL

Verstappen descarta año sabático

Otro de los rumores que ha circulado es que Max, tras convertirse en padre hace un par de semanas, podría dejar la Fórmula 1, algo que enfatizó que no es su intención. “Eso no es cierto en ningún caso. No se trata de eso. Mi intención es seguir en la Fórmula 1, al menos hasta 2028".

"Obviamente, no me gusta todo en este ambiente, pero sí me gusta trabajar con la gente que me rodea y las carreras en sí. Aunque un cuarto puesto como en Miami no es por lo que lo hago. Eso sí, siempre es mejor que quedar último”, finalizó.

Max no quiere dejar a la Fórmula 1 | RED BULL