¿Rumbo a Real Madrid? Alexander-Arnold confirma su salida de Liverpool y se despide de los Reds

Desde Melwood hasta Anfield, pasando por Croxteth Country Park. A lo largo de 20 años, lo único que conoció Trent Alexander-Arnold es la vida como jugador formado y consolidado con Liverpool. Por lo que ahora es momento de buscar un reto en otra parte.

Al menos eso dijo el propio laterla inglés, quien utilizó las redes sociales para confirmar su salida de los Reds. La duda ahora queda en su fichará o no como agente libre con Real Madrid.

Arnold se va tras ser campeón con Liverpool | AP

Alexander-Arnold se despide de Liverpool

Desde que comenzó la temporada el lateral estaba en el foco de los rumores. Con contrato vigente hasta junio de 2025, era uno de los elementos de Liverpool que tenían en vilo a la afición.

Finalmente, mientras jugadores como Mohamed Salah y Virgil Van Djik llegaron a un acuerdo de renovación, Alexander-Arnold mantuvo su decisión de buscar nuevos horizontes. "Mi decisión es sobre experimentar un nuevo reto, sacarme de mi zona de comfort y presionarme tanto profesional como personalmente".

Arnold no renovó como hicieron sus otros compañeros | AP

"He dado todo de mí cada día que he estado en este equipo y espero que sientan que les retribuí durante mi tiempo aquí", escribió el jugador en sus redes sociales para anunciar que no continuará con Liverpool. Además, enfatizó que si no abrió el tema antes fue porque estaba enfocado en ganar el título 20 de Premier League, algo que finalmente se alcanzó.

El jugador confirmó su salida del equipo este lunes | CAPTURA

¿Próxima para LaLiga?

Aunque Alezander-Arnold finalizó su carta de despedida con un "mi amor por este club nunca morirá", la incertidumbre permanece. Como agente libre, tiene la oportunidad de llegar a donde quiera y con 26 años es una incorporación que ningún club despreciaría.

Real Madrid ha mostrado su interés desde hace ya un tiempo, por lo que ahora finalmente está el camino libre para cerrar la contratación, e incluso sumar al defensa a sus filas de cara al Mundial de Clubes.

El lateral puede llegar libre a Real Madrid | AP