Barcelona: Xavi confirmó que Ronald Araújo se encuentra bien tras el choque con Gavi

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que el médico del equipo les explicó que “Ronald Araújo está bien” después de que el central uruguayo fuese evacuado en ambulancia del terreno de juego a causa de una conmoción tras darse un golpe en la cabeza con Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

“Está consciente y fuera de peligro. Pasará la noche en el hospital por precaución, pero si todo va bien mañana ya estará en casa”, informó en rueda de prensa. “Al principio nos hemos preocupado mucho, temiendo que pudiera pasar una desgracia”, añadió.

Sobre el partido, en el que el Barça venció por 3-1 al Celta de Vigo en el Camp Nou, dijo que a su equipo le faltó “pausa, control y orden”, aunque “en la segunda parte” estuvo “un poco mejor, pero con la expulsión es más sencillo”.

De inicio sorprendió con 3-4-3 ante la baja por sanción de Sergio Busquets, un sistema de juego que no salió bien: “La idea era igualar el sistema de Eduardo Coudet, que es difícil de contrarrestar porque puebla con muchos jugadores el centro del campo. Pero no hemos estado cómodos, no hemos jugado bien. Aún así, nos hemos ido con un 2-0 al descanso que se puede considerar injusto”.

A pesar de que el triunfo le deja siete puntos por encima del tercer clasificado, el Sevilla, a falta de que el conjunto andaluz dispute el partido de esta jornada, no cree que la segunda plaza esté sentenciada.

“Hoy damos un paso muy importante, pero aún tienen que jugar Sevilla y Atlético de Madrid. Hay que jugar mejor que hoy en Getafe el domingo. Pero hoy, sin hacer un buen partido, nos hemos llevado tres puntos porque hemos sido muy efectivos”, consideró Xavi.

El técnico azulgrana también se refirió al fichaje de Erling Haaland por el Manchester City. “Le deseo todo lo mejor. Nosotros a nivel económico no hemos podido competir con estas cifras, ha sido imposible”, admitió.

