Cabecita Rodríguez: Anotó gol con Uruguay, pero el VAR lo anuló

Jonathan 'Cabecita' Rodríguez no tuvo suerte en el partido entre Uruguay y Paraguay, y es que al delantero del Cruz Azul le anularon un gol.

Luego de un disparo desviado, Vecino se encontró con el rechace, quien asistió al Cabecita Rodríguez. Jonathan recibió y con un disparo potente marcó el primer tanto del partido.

GOL ANULADO DO URUGUAI!

Jonathan Rodríguez recebe na área e chuta sem chance para Antony Silva, mas o lance é anulado por impedimento no início da jogada. Uruguai 0x0 Paraguai#Eliminatorias pic.twitter.com/5JPQutDJas — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) June 3, 2021

Cuando los jugadores charrúas festejaban el tanto del delantero cementero, el árbitro marcó un fuera de lugar, decisión que le informaron desde el VAR.

La jugada ha causado polémica porque no era posición adelantada. En el momento en el que Suárez dispara, Viña está adelantado, pero no interfiere en la jugada del gol, y Vecino claramente no está adelantado. Al final el partido terminó empatado sin goles.