Chelsea: Andreas Christensen se despidió de los Blues con un emotivo mensaje

Andreas Christensen dejó de ser jugador del Chelsea luego de formar parte del equipo desde incluso antes de ser mayor de edad. El danés y el conjunto londinense no lograron llegar a un acuerdo para renovar su contrato, el cual vencía este mismo verano.

A una semana de que los Blues anunciaran oficialmente su salida del club, Andreas Christensen dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales, tanto a los aficionados como al personal que integra al cuadro dirigido por Tomas Tuchel.

"Yo era un joven en el Chelsea con todas las esperanzas y temores de un jugador empezando su carrera, estoy agradecido con el club por hacer mi sueño realidad. Después de pasar diez años increíbles en este equipo, sentó que ahora era el momento adecuado para un nuevo comienzo para mí y para mi familia", se lee.

Asimismo, Andreas Christensen aseguró en dicho mensaje que la gente no dimensiona el cariño que le tiene a los Blues, ya que asegura no ser la persona más extrovertida.

"Mentalmente los últimos meses han sido difíciles, ya que el dejar al club y a los aficionados no ha sido una decisión fácil. No soy la persona más platicadora, así que a veces la gente no entiende lo mucho que el equipo y los fans significan para mó. Extrañaré a los jugadores, al personal y a todos los que están aquí. Les deseo lo mejor para el futuro", concluyó.

Andreas Christensen tuvo una carrera sumamente exitosa en el Chelsea, pues logró ser Campeón de la FA Cup, Copa de la Liga, Europa League, Supercopa de Europa, Champions League y Mundial de Clubes. El único trofeo que le faltó fue la Premier League, y es que la última ocasión que la ganaron los Blues fue cuando el danés se encontraba cedido en el Borussia Monchengladbach.

