Cristiano Ronaldo: ¿A qué jugador del Atalanta le rechazó un intercambio de camisetas?

Robin Gosens ha sido uno de los principales responsables del despertar del Atalanta los últimos años tanto en la Serie A como en Champions League; sin embargo, su buen nivel no ha impresionado a Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus que le despreció un cambio de camisetas al termino de un partido.

"Después del partido contra la Juventus, quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. Después del pitido final, me acerqué a él, no fui ni siquiera con el público a celebrar. Le pregunté: 'Cristiano, ¿me puedes cambiar la camiseta?'. Él ni siquiera me miró y solo me dijo que no", recordó el alemán de 26 años.

"Estaba totalmente rojo y avergonzado. ¿Sabes ese momento en el que te sucede algo vergonzoso y miras a ver si alguien se ha dado cuenta? Sentí justo eso y traté de disimular", reconoce el lateral izquierdo", apuntó.

El seleccionado alemán podrá cobrar revancha dentro de la cancha el próximo 18 de abril cuando la Juventus y Atalanta se midan en Bérgamo por Serie A. El 19 de mayo se verán las caras una vez más por la Final de la Copa Italia.

