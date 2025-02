Cristiano Ronaldo: ¿Qué lugar ocupa en la historia?

Llegar a 40 años de edad y mantenerse como futbolista profesional parece algo imposible de lograr. Y hacerlo todavía en un alto nivel para seguir compitiendo por títulos y récords internacionales es algo que probablemente solo Cristiano Ronaldo pueda hacer.

Cristiano Ronaldo celebra sus 40 años de edad | AP

El delantero portugués esta de fiesta este miércoles 5 de febrero al celebrar sus cuatro décadas de vida. Y si bien ya no es la joven promesa de Manchester United que desbordaba por las bandas o el Comandante que guió a Real Madrid a cuatro Champions League, no queda duda que todavía tiene mucha historia por escribir.

A pesar de los 40 años, el retiro parece que es algo que todavía no pasa por la mente del 'Bicho'. Si podrá o no llegar a los mil goles antes colgar los botines, está por verse; pero aunque no lo haga, el portugués presume un historial de títulos y récords inigualables.

El legado de CR7 es inigualable | AP

Campeonatos nacionales que ha ganado Cristiano Ronaldo

Supercopa de Portugal (1): Sporting (2002)

FA Cup (1): Manchester United (2004)

Copa de la Liga: Manchester United (2006 y 2009)

Premier League (3): Manchester United (2007, 2008 y 2009)

Supercopa de Inglaterra (2): Manchester United (2007 y 2008)

Copa del Rey (2): Real Madrid (2011 y 2014)

LaLiga (2): Real Madrid (2012 y 2017)

Supercopa de España (2): Real Madrid (2012 y 2017)

Serie A (2): Juventus (2019 y 2020)

Copa de Italia (1): Juventus (2021)

Supercopa de Italia (2): Juventus (2018 y 2020)

Campeonatos internacionales que tiene CR7

Champions League (5): Manchester United (2008), Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018)

Mundial de Clubes (4): Manchester United (2008), Real Madrid (2014, 2016, 2016)

Supercopa de Europa (3): Real Madrid (2014, 2016, 2017)

Eurocopa (1): Selección de Portugal (2016)

UEFA Nations League (1): Selección de Portugal (2019)

Campeonato de Clubes Árabes (1): Al-Nassr (2023)

CR7 tiene un palmarés incomparable | AP

Récords, logros y distinciones individuales más destacadas de Cristiano Ronaldo

Balón de Oro (5): 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Bota de Oro (4): 2008, 2011, 2014, 2015

Máximo goleador de la UEFA Champions League (7): 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Jugador Mundial de la FIFA (1): 2008

Premio The Best FIFA (2): 2016 y 2017

Mejor goleador IFFHS (5): 2013, 2014, 2016, 2017 y 2019

Premio Puskas de la FIFA (1): 2009

Récord de goles en la Champions League: 17 goles en la Temporada 2013-14

Máximo goleador histórico de la Chamnpions League: 106 goles

Récord de goles en un año: 69 goles en 2013, 59 con Real Madrid y 10 con la Selección de Portugal

Récord de goles en una temporada: 61 goles en la campaña 2014-15

Máximo goleador competencias UEFA: 145 goles, 141 en Champions League, dos en Europa League, dos en Supercopa de Europa

Máximo goleador de ligas en Primera División: 553 goles (y contando)

Máximo goleador de la historia según FIFA: 923 goles (cifra oficial)

Jugador con mayor cantidad de partidos internacionales: 214 con la Selección de Portugal

Máximo goleador a nivel de selecciones varoniles: 133 goles con la Selección de Portugal

Máximo goleador del Mundial de Clubes: 7 goles

Cristiano Ronaldo es una figura mundial inigualable | AP