Guardado sobre Osorio en Selección Mexicana: 'Era muy bueno, pero no tomó decisiones acertadas'

El mediocampista del León, Andrés Guardado elogió lo hecho por el estratega colombiano Juan Carlos Osorio cuando estaba al mando del timonel de la Selección Mexicana.

El experimentado futbolista mexicano, señaló que el técnico cafetalero los hizo sentir muy importantes a todos los jugadores que fueron al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, Guardado también reconoció que en la justa mundialista de 2018, Osorio no tomó las decisiones acertadas.

"Eso que tanto le criticaron, las rotaciones, era muy bueno para adentro del grupo porque hacía que los 23 del equipo nos sintiéramos importantes, sabías que no te tocaba en un juego, pero en el otro ibas y eso te mantenía enchufado. Fuimos a ganar a Estados Unidos y en muchos lugares que hace mucho no se hacía, fue una Eliminatoria como nunca la había vivido. Ya en el Mundial tomó decisiones que tal vez no eran las acertadas”, declaró en entrevista para Fox Sports.

'NO ESTOY DE ACUERDO EN QUE DICEN QUE EL JUGADOR QUIERE UN ENTRENADOR MEXICANO' Guardado reconoce que no importa la nacionalidad del DT que esté al mando de la Selección... ¡ojito a lo que dijo de Osorio! "LO QUE SE LE CRITICÓ, ERA BUENO PARA ADENTRO"#FSRadioMX pic.twitter.com/3la4gGWejd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2024

