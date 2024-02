¡Inédito! Javier Aguirre le 'ofrece' el puesto de DT a periodista en plena conferencia

El conjunto de Mallorca, dirigido por el mexicano, Javier Aguirre, se jugará el pase a la Final de la Copa del Rey cuando reciba a la Real Sociedad, pero el entrenador no podrá contar con el centrocampista Nemanja Radonjić debido a que aún no cuenta con la documentación requerida tras llegar cedido procedente del Torino.

Cuestionado al respecto de cara a un partido trascendental para los Demonios, Aguirre optó por ofrecerle el lugar de entrenador, a manera de broma, al periodista que le aseguró que él en su lugar “estaría muy cabreado” de no poder contar con el refuerzo.

“¿Tú (estarías muy cabreado)? Toma (al tiempo en que le ofrece su cachucha). ¿Que no esté cabreado te llama la atención? No sé porque no tiene los papeles”, comentó en rueda de prensa.

Por otra parte, el estratega mexicano compartió su pensar sobre la ilusión que existe en el equipo por el pase a la siguiente ronda.

“Hay mucha ilusión en el equipo. Hay gente que nunca se había plantado en una Semifinal, hay gente que ha estado en Finales, pero la ilusión está a tope", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROMA GOLEA 4-0 A CAGLIARI: DANIELE DE ROSSI CONTINUA INVICTO DESDE QUE LLEGÓ AL BANQUILLO