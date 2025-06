Italia vs Moldavia: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 4 de la eliminatoria mundialista de la UEFA?

La actividad de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa Mundial 2026 se reanuda este lunes y la Selección de Italia tiene un desafío importante ante Moldavia. El tetracampeón del mundo viene de caer 3-0 en su visita a Noruega y le urge un triunfo.

Debido a la UEFA Nations League, Italia no jugó las primeras jornadas de las eliminatorias y apenas se presentó en el certamen con el partido contra los noruegos. Sin embargo, con la derrota está en el penúltimo lugar, delante de su rival en turno solo por la diferencia de goles.

Moldavia en casa 0-5 contra Noruega y 2-3 ante Estonia, y 2-0 el pasado viernes de visitante frente a Polonia. Por lo que la selección ganadora este lunes en el Mapei Stadium puede acercarse al tercer puesto, dependiendo del resultado entre estonios y noruegos.

Italia llega al compromiso en un situación complicada | AP

La despedida de Luciano Spalletti de la Selección de Italia

Dos días después de la derrota 3-0 ante Noruega, la Federación Italiana de Futbol anunció la destitución de Luciano Spalletti. Fue el propio estratega quien aunció la decisión en la conferencia de prensa previa al juego de este lunes en Reggio Emilia.

“Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas. Es un despido, y tomo nota”, afirmó el técnico.

Spalletti anunció su salida de la Selección de Italia | AP

Aseguró que rescindirá su contrato para no poner trabas y facilitar el futuro de la selección. Ante Moldavia será su último partido de Spalletti, que espera dar una buena actuación de cara al nuevo ciclo del equipo. "Tenemos que vencer y convencer para abrir de la mejor manera el nuevo ciclo de la selección, para el que venga después de mí. Lo digo sin hipocresía, sin celos ni envidia”.

El estratega se marcha con 23 partidos después de casi dos años, luego de asumir el cargo en agosto de 2023. En total logró 11 victorias, seis empates y seis derrotas, incluida la eliminación en Octavos de Final en la última Eurocopa.

¿Dónde y a qué hora ver el juego de Italia vs Noruega?

Fecha: Lunes 9 de junio de 2025

Lunes 9 de junio de 2025 Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

12:45 horas (tiempo del centro de México) Sede: Mapei Stadium

Mapei Stadium Transmisión: Sky Sports

Italia viene de caer ante Noruega | AP