¡Doloroso! Laporta responde al madridismo: "No encontrarán nada"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, mandó un mensaje al madridismo sociológico y aseguró que ninguna campaña de desprestigio arruinará el momento del club catalán, en particular el caso Negreira, del que se declaró inocente.

"La historia del Barça no se ensucia. Es el ataque más feroz que se ha hecho a la imagen del Barcelona con el caso Negreira. Es una campaña sin precedentes. No debemos permitirlo. Estamos en alerta permanente. Tengo malas noticias para los temores del madridismo sociológico: repetiremos el mejor Barça de la historia”, aseguró el mandamás culé durante la Asamblea del club.

"Por mucho que busquen y difamen no encontrarán nada porque no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. Está la hipótesis del juez que piensa que va a ser para pagar árbitros y conseguir favores en nuestro beneficio. Eso hay que probarlo. Y nosotros lo que sí hemos probado es que había informes. No pueden probar nada porque no hay nada y están aprovechando todo esto para dañar la reputación del Barça”, agregó Laporta.

Por otra parte, destacó el presente y la labor que ha hecho al frente del Barcelona, que ya ganó la pasada Liga con Xavi en el banquillo y poco a poco supera los problemas económicos que dejó la última gestión.

"Salvamos al club de la tragedia. Hemos devuelto la alegría al barcelonismo. "Queremos marcar una época y hacer historia”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE PELEAN POR ÉL! BARCELONA Y REAL MADRID INTERESADOS POR JULIÁN ÁLVAREZ