Jude Bellingham confirma que se someterá a cirugía tras finalizar Mundial de Clubes

El mediocampista inglés, Jude Bellingham fue uno de los hombres clave para Real Madrid en el duelo ante Pachuca en el Mundial de Clubes, incluso recibió el MVP por su actuación en Charlotte.

En partido ante Pachuca | AP

Bellingham desahoga a Real Madrid

Bellingham fue quien abrió la lata en el encuentro, en uno de los momentos más importantes, pues Real Madrid se quedó con uno menos tras la expulsión de Raúl Asencio. Después de llevarse la victoria por 3 a 1, el mediocampista compartió sus reflexiones.

"El partido se puso difícil tras la expulsión de Asencio pero con nuestra personalidad pudimos cambiar. Tuvimos que capear el temporal y Courtois estuvo muy bien. No hemos hecho un partido perfecto pero podemos seguir trabajando", dijo Bellingham.

Bellingham festeja anotación | AP

Cirugía tras Mundial de Clubes

Jude ha arrastrado una lesión en el hombro que lo ha desesperado, y aunque ha mejorado, el inglés aseguró que tendrá una cirugía luego de concluir el Mundial de Clubes.

"Va bien. He llegado al punto en el que el dolor no es tan malo. Estaba harto de jugar con el cabestrillo. Estoy perdiendo mucho peso de sudar tanto y tengo una cirugía tras el torneo. Llevo tiempo esperando y se me está agotando la paciencia pero los fisios y los médicos están siendo increíbles y quiero sentirme libre"

Bellingham intenta controlar el balón | AP

Real Madrid se colocó en una muy buena posición para avanzar a Octavos de Final del torneo luego de este triunfo, y ahora cerrarán la Fase de Grupos ante Salzburg el jueves 26 de junio.

