Jugador de la filial del Atlético de Madrid, escupió y agredió a rival que se encontraba en el suelo

Un momento grotesco ocurrió en la Tercera División del Futbol Español. El protagonista del deleznable incidente fue el joven delantero de 18 años, Omar Janneh; futbolista del Atlético de Madrid B, filial del equipo Colchonero.

El partido enfrentó a los Rojiblancos y al Real Murcia, encuentro que ganó el conjunto de Madrid. Antes de finalizar el encuentro, ya sobre el minuto 90, Janneh tuvo un encontronazo con un futbolista del Murcia; donde le dio un codazo y luego le escupió mientras estaba en el piso.

Omar Janneh | @omarjanneh_|

El árbitro observó la acción y no dudó en sacar la tarjeta roja, mientras aún Omar seguía discutiendo con rivales.

El estadio Cerro del Espino fue testigo de una jugada bochornosa y lamentable, que para mala fortuna de todos, sucede todos los días.

❌ Actitudes que no gusta ver.



En el partido entre el filial del @Atleti y el @realmurciacfsad de 1RFEF, Omar Janneh fue expulsado por escupir a un jugador del @realmurciacfsad



❌ Inaceptable esto.



🎞️ @fef_tv pic.twitter.com/4CQKWFX6yj — GRADA B pro (@GradaBpro) March 7, 2025

Disculpas de Omar Janneh

El futbolista, después del partido, se disculpó en redes sociales. El joven aseguró que no es así y fue un error que cometió por el calor del partido.

“Esto no me define como persona y no me reconozco en las imágenes. Ha sido un acto que repudio en el que asumiré las consecuencias y nunca me volverá a pasar. Soy una persona que me han inculcado siempre unos valores que no han sido los reflejados esta noche. Espero volver lo antes posible y ayudar al equipo", agregó.

Omar Janneh | @omarjanneh_|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID VS RAYO VALLECANO: ¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO DE LA JORNADA 27 DE LALIGA