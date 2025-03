Jugadores de Barcelona, Real Madrid y LaLiga lamentan fallecimiento de médico blaugrana

Barcelona vive momentos difíciles con el fallecimiento del médico Carlos Miñarro. Por esta razón se pospuso el compromiso de este sábado de los blaugranas ante Osasuna este sábado en el Estadi Olímpic de Montjuic.

"El Barça nos ha comunicado la noticia y queremos darle el pésame. No hemos puesto ninguna pega a la suspensión porque la vida es lo más importante. No se puede jugar pensando que esa personal con la que has convidido de forma permanente no está", declaró el presidente de Osasuna, Luis Sabalza.

El partido de Barcelona ante Osasuna se canceló por el fallecimiento del médico del club | AP

Las reacciones de los jugadores de Barcelona

Ronald Araujo, Pedri y Gavi fueron de los primeros jugadores en expresar su pena por la pérdida del médico blaugrana. "De no creerlo. Descansa en paz Doc. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento", escribió el uruguayo.

Mientras que Pedri compartió el comunicado de Barcelona y lo acompañó con un "Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles". En tanto que Gavi en sus historias de Instagram publicó "Siempre en nuestros corazones, te echaremos mucho de menos".

Pedri compartió su sentir en redes sociales | CAPTURA

El mensaje de Real Madrid y otros clubes de LaLiga

Uno de los comunicados que más llamó la atención fue el de los Merengues, pues dejarron de lado su rivalidad para solidarisarse con los blaugranas. "El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a sus compañeros, al F. C. Barcelona y a todos sus seres queridos", escribió el club en un breve texto.

Así fue el mensaje de Gavi | CAPTURA

En cuanto a Osasuna, rival de Barça que tuvo que posponer el encuentro, señaló en su publicación que "quiere enviar un fuerte abrazo en estos duros momentos a todo el staff del F. C. Barcelona, así como a sus aficionados".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Carles Miñarro, doctor del F. C. Barcelona. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 8, 2025

LaLiga también mandó sus condolencias por medio de redes sociales, al igual que Valencia. En el caso de este último, el técnico Carlos Corberán también dedicó unas palabras por la sensible pérdida. "Es algo que entristece mucho al futbol en general y a nosotros en particular", declaró antes de empezar su conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ancelotti sale en defensa de Mbappé tras críticas por desempeño contra Atlético de Madrid