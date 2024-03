Laporta no cierra la puerta a la continuidad de Xavi: 'Las decisiones a veces se replantean'

Su salida no es un hecho. A pesar de que Xavi Hernández dio a conocer que esta será su última temporada al mando del Barcelona, la directiva no está de acuerdo, pues el presidente Joan Laporta, no cierra la puerta a su continuidad.

Durante el primer episodio del 'Podcast del presidente Joan Laporta', el directivo del cuadro culé aseguró que la decisión de Xavi podría cambiar a final de temporada, siempre y cuando el equipo logre ganar un título.

Xavi tomó la decisión de dejar al equipo a final de temporada tras perder 5-3 ante Villarreal el pasado 27 de enero de este año. Desde entonces Barcelona suma 10 partidos sin perder en todas las competencias, de los cuales 7 han sido victorias.

“Nos hemos comprometido todos a hablar a final de temporada. Él (Xavi) ha tomado una decisión, las decisiones a veces se replantean. ¿Imagínate que conseguimos algún título? Creo que Xavi se lo replanteará y nos dirá qué quiere hacer. Si ganamos algún título, a mí me gustaría que Xavi continuara. Hay Liga y hay 'Champions'. No lanzamos la toalla. Lucharemos hasta el final. Después, puedes ganar o perder", comentó Laporta en el Podcast.

Actualmente Barcelona está en Cuartos de Final de la Champions League y marcha segundo en LaLiga, 8 puntos por debajo del Real Madrid.

