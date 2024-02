Lucas Ocampos, futbolista de Sevilla, fue abusado físicamente por aficionado en pleno partido

Sevilla rompió una racha de 5 juegos sin ganar en LaLiga, sin embargo, su triunfo si vio opacado después de que un aficionado de Rayo Vallecano ‘agredió’ a un jugador de Sevilla que realizaba un saque de banda en su partido de la Liga el lunes.

Lucas Ocampos estaba en la línea de banda en el minuto 33 del primer tiempo cuando un fanático se acercó y le tocó el trasero. El extremo argentino se dio vuelta para reclamarle al joven aficionado y luego habló con el árbitro. El partido se detuvo brevemente.

Algunos aficionados se rieron del incidente mientras que los jugadores del Rayo pedían a la multitud que se comportara bien, sin embargo, el incidente fue captado en video volviéndose viral en redes sociales.

El suceso entre aficionado y el futbolista argentino no tardó en volverse polémico dado que, de acuerdo al futbolista fue una situación muy seria, algo que los directivos de LaLiga deberían tomar cartas en el asunto.

¿Qué dijo Ocampos?

“Espero que La Liga se lo tome tan en serio como se toma el racismo y esas cosas. No creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos han tratado con respeto, pero siempre hay un tonto.

“Espero que no suceda en otros ámbitos, porque si esto sucede en un partido de fútbol femenino sabemos lo que puede pasar. Mantuve la calma porque tengo dos hijas, espero que esto no les pase en el futuro. Espero que se tomen las medidas que hay que tomar, y espero que un tonto como este no manche a un grupo de fans que por lo demás se portaron muy bien”, comentó el futbolista para DAZN.

En el Rayo vs Sevilla un aficionado le ha metido el dedo por el culo a Ocampos cuando ha ido a sacar de banda pic.twitter.com/Ixe9Ms6eHO — gam (@mbafraudee) February 5, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡IGUAL QUE EL BICHO! ALEJANDRO GARNACHO IMITA CELEBRACIÓN ICÓNICA DE CRISTIANO RONALDO