Marco Fabián es nuevo jugador de Empire Strykers, equipo de futbol sala

Mexican Star Marco Fabián Joins Empire Strykers

In arguably the biggest signing in indoor soccer history, Marco Fabian joins @Empire_Strykers on a 2 year deal!

Marco’s historic track record includes @MiSeleccionMX, @MLS , @Bundesliga , @LigaBBVAMX , winning the 2012 London… pic.twitter.com/fGRKhfkhpx

— Empire Strykers (@Empire_Strykers) December 4, 2023