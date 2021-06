Míchel: 'Es imposible que entrene al Real Madrid, no tengo esa opción'

Míchel González, exestratega de los Pumas, admitió que el poder dirigir al Real Madrid es algo imposible dentro de su carrera como director técnico.

El también exjugador del Real Madrid admitió que una mala relación con una persona dentro del club merengue lo aleja del banquillo blanco.

"No se trata de una cuestión de curriculum, de experiencia o de madridismo, simplemente, por lo que sea, a esa persona no le caigo bien y no tengo esa opción. Mi agente no es amigo de esa persona, no somos influyentes en eso, con las personas que toman esas decisiones no, e insisto, no es Florentino.

"Es imposible que acabe entrenando al Real Madrid, pero no lo digo con mala sintonía, es algo que he aceptado desde siempre, desde que soy entrenador", comentó González en entrevista para El Larguero.

Al final los conductores mencionaron que esa persona es José Ángel Sánchez, aunque Míchel no lo afirmó. Ahora el Real Madrid será dirigido por Carlo Ancelotti.