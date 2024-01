Munir ve a Julián Araujo regresando a Barcelona: "Es pura energía, puede ganarse un sitio"

Las Palmas han sido un equipo de revelaciones en temporada 2023-2024 en LaLiga, pues a pesar de ser un recién ascendido, ha plantado cara a todos los equipos y se mantiene como octavo lugar con 31 puntos.

En este equipo revelación, está el mexicano Julián Araujo, quien está compartiendo vestidor con varios exblaugranas como Sandro y Munir, además de estar siendo dirigido por Francisco Javier García Pimienta, ex entrenador del filial del FC Barcelona.

Al respecto habló, Munir, uno de los referentes actuales de Las Palmas y que con su experiencia como exjugador en el Barcelona considera que Araujo puede regresar a ganarse un puesto como titular con los blaugranas.

"Julián es pura energía, tiene ganas de demostrar quién es, de jugar y con esas ganas puede ganarse un sitio en el Barcelona", señaló el atacante a pregunta expresa de RÉCORD.

En esta campaña, Araujo ha jugado 19 partidos entre Copa del Rey y LaLiga además de que cuenta con dos goles, por lo que su regreso a ganarse un puesto con Xavi Hernández se puede dar para la próxima campaña.

MUNIR NO TEME POR EL ARBITRAJE ANTE EN EL DUELO LAS PALMAS VS REAL MADRID

Este fin de semana, Las Palmas recibirán al Real Madrid, que viene de conseguir la victoria con un arbitraje polémico ante el Almería, pues el VAR. Sin embargo, el atacante no se enfoca, ni se preocupa por eso.

"Al final no estamos pendientes de esas cosas, tenemos que pensar en nosotros, jugar nuestro partido, pensar en nosotros. Al final los árbitros saben hacer su trabajo", comentó.

En lo que sí se ocupará Munir es en marcarle a los merengues, pues en toda su trayectoria nunca lo ha hecho.

"Siempre, lo pienso, joder, nunca le he marcado al Madrid, ojalá pueda ser este sábado y acabar esa racha. Le he metido al Barca, donde me lo dieron todo, pero ojalá esta semana pueda ser", finalizó.

