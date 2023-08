Luego de múltiples rumores, el Paris Saint Germain y Kylian Mbappé parecen haber llegado a un acuerdo por una renovación, sin embargo, Neymar sería uno de los daños colaterales de la negociación.

Tras darse a conocer que Neymar y el Al-Hilal han llegado un acuerdo, una publicación en Instagram se hizo viral por el 'like' del jugador brasileño.

En el post, el usuario informó, con crédito a L'Equipe, que Mbappé no quería al exjugador del Barcelona en el equipo, ya que no hay espacio para los dos. Asimismo, se escribió que no es coincidencia que justo el día que se filtra el acuerdo entre Neymar y el Al-Hilal, Kylian regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Luis Enrique.

"POLÉMICA: El verano pasado, Kylian Mbappé dejó en claro al PSG que no había más espacio para él y Neymar en el mismo equipo. Por coincidencia, el día que Neymar prácticamente fue anunciado con el Al-Hilal, Mbappé regresó a los entrenamientos muy feliz", se escribió en la publicación.

A esta publicación, el jugador brasileño le dio 'me gusta', por lo que le dio a entender a muchos aficionados que la publicación está en lo cierto.

