Pedri no jugará contra América tras sufrir lesión

Malas noticas para el Barcelona. Pedri sufrió molestias musculares en el entrenamiento de este martes y no podrá jugar los próximos dos partidos del equipo, contra Almería (LaLiga) y América (amistoso).

El mediocampista español apenas ha retomado actividad en las últimas semanas después de haberse lesionado a inicios de temporada y estar fuera de las canchas por más de dos meses.

El equipo de Xavi se enfrentará este miércoles al Almería y posteriormente viajará a Dallas para disputar un compromiso amistoso contra el campeón del futbol mexicano.

Para la mala fortuna del conjunto blaugrana, Pedri no es la única baja, pues Frenkie de Jong no podrá jugar vs Almería por acumulación de tarjetas. Además, se suma a las lesiones de Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso e Iñigo Martínez.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: COURTOIS DESCARTA JUGAR LA EUROCOPA 2024