Pep Guardiola asegura que Manchester City no tratará de fichar a Kylian Mbappe

Kylian Mbappe, como es costumbre, es el jugador más cotizado en el mercado actual. Algunos informes habían confirmado que el delantero estaría buscando dejar al Paris St. Germain este verano, pero él recientemente confirmó que aún quiere estar en el equipo francés la siguiente temporada.

Tras su posible salida, todos creen que el Real Madrid será el jugador más interesado en ficharlo, pues llevan ya un par de años tratando de hacerse del delantero, sin embargo, hay algunos equipos como el Manchester City, que tienen el dinero para poder contratarlo.

A pesar de tener la solvencia económica, Pep Guardiola aseguró que no buscarán contratar a Mbappe. No sólo confía en los jugadores con los que ganó absolutamente todo la temporada pasada, sino que sabe que su equipo no está en los planes del goleador.

"No vamos a ir a por Mbappé, todos saben cuál es el club dónde quiere ir...”, afirmó el técnico catalán en una rueda de prensa.

Además de hablar del delantero, Guardiola se dio el tiempo de hablar con respecto a su exequipo, el Barcelona donde volvió a elogiar el trabajo hecho por Xavi la temporada pasada y aseguró que quiere verlo en el cuadro culé.

