Policía brasileña investiga muerte de joven tras encuentro íntimo con jugador de Corinthians

La Policía Civil de Sao Paulo abrió este miércoles una investigación con respecto al fallecimiento de una joven de 19 años, después de tener un encuentro íntimo con un jugador del equipo Sub-20 de Corinthians. La joven llegó a un hospital de la ciudad brasileña la noche de este martes con una hemorragia en los genitales y falleció después de cuatro paros cardiorrespiratorios, señaló la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado.

Al considerar las circunstancias de fallecimiento sospechosas, el Hospital Municipal de Tatuapé, donde fue ingresada la mujer, alertó a la policía y la Quinta Comisaría de Defensa de la Mujer de la Policía Civil de Sao Paulo asumió la investigación del caso, que se registró como muerte sospechosa.

El jugador involucrado, Dimas Cándido de Oliveira Filho, de 18 años, afirmó que el encuentro fue consensuado por ambos y que luego que la joven se desmayó, se dio cuenta de que sangraba en sus partes íntimas, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia. Además, en su declaración señaló que conoció a la fallecida hace aproximadamente un mes por medio de una red social, y tras varias citas tuvieron su primer encuentro íntimo.

De igual forma, el abogado del futbolista Tiago Lenoir, señaló que Dimas ofreció primeros auxilios, llamó a la ambulancia y acompañó a la joven hasta el hospital. Enfatizó que no hubo ningún crimen porque la relación fue consentida, no hubo alcohol ni drogas, y él declaró en condición de testigo. "Le solicitaron que prestara declaraciones, lo hizo y fue liberado. Estamos esperando el resultado de la autopsia para saber la causa de la muerte, pero no hay nada que indique que se trató de un crimen", aseguró.

Mientras que Corinthians afirmó que están al tanto de lo ocurrido y que esperarán el resultado de las investigaciones, además de ponerse a disposición para colaborar con las autoridades, y apoyar al jugador y a la familia de la joven.

