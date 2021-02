Rivaldo sobre Messi: 'Su futuro está en el PSG, jugó su último partido de Champions en el Camp Nou'

Rivaldo tiene claro el panorama para Lionel Messi: seguir su carrera en el PSG, por lo que la goleada del martes fue su último partido de Champions League en el Camp Nou como culé.

"Esta goleada (la del martes en el Camp Nou) será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou. Ya no le puede dar la posibilidad real de luchar por ningún título importante".

"Su futuro será el PSG, más aún viendo la exhibición del martes. Es un equipo que todavía le puede dar la opción de seguir ganando títulos", mencionó el brasileño, quien es embajador de una casa de apuestas donde también da declaraciones.

El exdelantero también aseguró que el Barça no tiene plantilla para rotar, a diferencia del equipo parisino.

"(Barcelona) No tiene plantilla porque no puede rotar cuando no están los mejores", a diferencia del PSG "que jugó en el Camp Nou sin Neymar y Di María pero sacó un once muy potente; es lo contrario que le ocurre al Barça".

De igual forma, Rivaldo elogió a Kylian: "Mbappé... Logró un hat-trick alucinante que solo muestra que es firme candidato a ganar el Balón de Oro porque seguramente es uno de los mejores jugadores hoy por hoy en todo el mundo".

