¿Se acerca el retiro? Álvaro Morata sabe que puede no regresar a la Selección de España

Álvaro Morata se convirtió en el villano de la Selección de España al fallar su penal en la tanda de desempate contra Portugal en la Final de la UEFA Nations League. Tras ello, el atacante dejó en el aire su futuro con la Roja.

El jugador de Galatasaray se dijo triste tras la falla que le negó al combinado español ganar su segundo título consecutivo en el certamen. "Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos y me sabe mal por todos los compañeros, pero es parte del fútbol y de la vida".

Morata falló un penal ante Portugal | AP

Morata deja en el aire su futuro con la Selección de España

Con 37 goles en en 86 partidos, Morata es el cuarto máximo anotador de la Roja, a uno de Fernando Torres y bastante más lejos de Raúl González (44) y David Villa (59). Sin embargo, parece que su era está por llegar a su fin.

"Seguro no hay nada, depende de muchas cosas. Ahora solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre", declaró Morata.

Morata falló el penal que le dio la victoria a Portugal | AP

Lamentó las vueltas que da el futbol

Por otra parte, el atacante reconoció que resulta frustrante la manera en que puede cambiar una situación de un torneo a otro. "No lo he tirado bien y ya no se puede cambiar. Igual que me tocó levantar la Eurocopa, ahora me toca irme fastidiado por esto".

"En el césped no he llorado, ganas no me han faltado. Estaban mis hijos y mi familia en la grada e igual que el año pasado nos tocó ganar, hoy me toca vivir un momento complicado, pero si algo hacemos las personas en la vida es aprender", finalizó.

Morata lamentó su mal cobro | AP