Serie A: Moise Kean se desplomó en el juego de Hellas Verona y Fiorentina; está hospitalizado

Un nuevo susto se vivió en la Serie A este domingo, cuando el delantero de la Fiorentina, Moise Kean, colapsó en medio campo, durante el partido ante Hellas Verona en la Jornada 26.

El jugador fue retirado en camilla y trasladado a un hospital de emergencia para realizarle estudios y descartar algún tipo de lesión en la cabeza.

Moise Keane dio un susto en la Serie A | AP

Kean recibió un duro golpe en la cara, luego de un accidental choque con Paweł Dawidowicz, que golpeó con la rodilla al atacante mientras este caía por un contacto en la espalda.

Recibió tratamiento de inmediato y regresó al campo. No obstante, cayó en el césped y tanto sus compañeros como los rivales corrieron a socorrerlo, antes del reingreso de las asistencias.

El internacional italiano, que no parecía perder el conocimiento, fue retirado en camilla entre aplausos de la multitud en Verona y trasladado a un hospital local para realizarle pruebas.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

— BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025