Para el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, nada se compara con el futbol sudamericano, al cual calificó como irrepetible y con los mejores jugadores del mundo. "Fútbol se juega en cualquier lugar del mundo, pero el fútbol que jugamos nosotros, de la manera que jugamos nosotros y ganamos nosotros, es irrepetible", declaró en la inauguración del Encuentro de Fútbol Sudamericano en la ciudad paraguaya de Luque.

En ese contexto, el titular de la Confederación Sudamericana señaló que tienen que "hacerse sentir", "construir autoestima" y exhibir el potencial de los futbolistas de esta parte del continente. "No me imagino qué sería de Europa si no tuviera, porque estábamos distraídos, a los jugadores sudamericanos, a los técnicos sudamericanos".

Por otra parte, sin detallarlo, recordó las palabras del director de Desarrollo de la FIFA, Arsène Wenger, sobre el futbolista francés Kylian Mbappé, de quien dijo que si hubiera "nacido en Camerún no se habría convertido en delantero". Solo que Domínguez le hizo un ajuste específico para reivinidicar el futbol de su zona.

"Yo creo que si Kylian Mbappé hubiera nacido en Sudamérica, hubiéramos estado hablando probablemente del mejor cuarto jugador del mundo. Hoy no lo es. Los tres jugadores, los mejores del mundo, siguen siendo sudamericanos", señaló el directivo. "Somos campeones del mundo, porque somos los mejores del mundo", añadió con respecto a la conquista de la Selección de Argentina ante Francia en la Final del mundial de Qatar 2022.

