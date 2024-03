¿Se pierde la Leagues Cup? Lionel Messi podría no estar disponible para el Inter Miami

La Leagues Cup celebrará su segunda edición este 2024, pero se han encendido las alarmas por la posibilidad de que una de las principales figuras, Lionel Messi, no esté presente. El argentino es el campeón vigente del certamen, mismo que ganó al poco tiempo de haber fichado con Inter Miami.

Desde su llegada al equipo de Florida, el argentino campeón del mundo se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la MLS. Más allá de su talento deportivo, que en su primera temporada no no pudo evitar que los dirigidos por Gerardo Martino terminaran entre los peor clasificados, Messi es un activo importante en cuestión publicitaria y de mercadotecnia.

Por ello, para los organizadores sería una baja sensible la del ex de Barcelona y PSG; algo que de momento todavía no está confirmado. En días recientes se reportó que Javier Mascherano quiere a Messi como parte de los tres refuerzos de la Selección Argentina Sub23 para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El torneo olímpico se empalma con la Leagues Cup, programada para realizarse del 26 de julio al 25 de agosto. Mientras que la competencia en la capital parisina se disputará del 24 de julio al 10 de agosto, lo que haría imposible que el capitán de la Albiceleste se enfrentara a los clubes de la Liga MX.

Al no tratarse de un torneo de la FIFA, Inter Miami no está obligado a ceder a Messi, pero todo dependerá del deseo del jugador. El astro argentino ya participó en unos Juegos Olímpicos, cuando ganó oro en Pekín 2008, a lado de otros compañeros com Ángel Di María y Sergio 'Kun' Agüero, además de la también leyenda Juan Román Riquelme.

