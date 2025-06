Técnico de Polonia rompe el silencio sobre renuncia de Lewandowski: "Nadie le cerró las puertas a selección"

Una de las noticias más relevantes del fin de semana fue la renuncia de Robert Lewandowski a la Selección de Polonia, todo esto por diferencias con su entrenador actual, Michael Probierz. Fue vía X que el actual delantero del FC Barcelona dio a conocer la noticia, siendo enfático en que no regresará a vestir la camiseta de su país mientras no cambien de entrenador.

Ahora, tanto el director técnico, así como el nuevo capitán de Polonia, Piotr Zielinski, han dado declaraciones acerca de la renuncia de su goleador, dejando en claro todo previo al duelo que tendrán en las Eliminatorias para el Mundial.

'Lewy' y Mbappé en Octavos de Qatar 2022 ı MexSport

Lewandowski tomó la decisión por sí solo

El entrenador polaco, Michael Probierz, confesó mediante la conferencia de prensa previa a su partido ante Finlandia este martes 10 de junio, que no se había enterado de la renuncia de Lewandowski hasta que lo vio en los medios, además de mencionar que desde su punto de vista, la decisión la tomó el delantero culé después de que le quitara el gafete de capitán.

"Acordamos que Robert no vendría a la concentración. Tras el partido con Moldavia, luego de hablar con muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico, tuve un día para analizar la situación y tomar una decisión. Tras este análisis, decidí que habría cambio de capitán; el momento y el lugar eran difíciles, además se trataba de un jugador excepcional; sin embargo, decidí que era momento para ceder el brazalete a otra persona", declaró Probierz.

Zielinski es el nuevo capitán polaco ı MexSport

Ante dicha situación, el estratega ha decidido otorgar el puesto de capitán a Piotr Zielinski, no sin antes notificar a los demás al respecto: "Me reuní con Zielinski y quise saber su opinión sobre hacerse cargo del brazalete. Llamé a Robert, hablamos un rato y le informé que debíamos cambiar algo; él me dijo que el brazalete no significaba nada, pero me pidió que se anunciara públivamente el cambio, yo no estuve de acuerdo porque simplemente era mi decisión. Nadie le cerró las puertas a la selección. Lo más importante es simplemente la selección y el bien del equipo", agregó.

El nuevo capitán polaco solamente se ha limitado a decir que la oportunidad de portar el gafete significa "un gran honor".

"Me dieron la noticia mientras acostaba a mis hijos"

Por su parte, Robert Lewandowski tiene una versión diferente de los hechos, pues ha declarado que las maneras de dirigirse por parte del técnico de la selección no han sido las correctas: "Recibí una llamada sorpresa por parte de Probierz con la noticia de que había decidido retirarme el brazalete; no estaba preparado para ello, estaba acostando a mis hijos. La conversación duró unos minutos, ni siquiera tuve tiempo de informar a mi familia ni de hablar con nadie sobre lo sucedido, porque solo momentos después apareció un mensaje en la página web de la selección, la forma en que me lo comunicaron me sorprendió mucho", aseguró el delantero del Barça.

Lewandowski no será más seleccionado bajo la dirección técnica de Probierz ı MexSport

Tampoco dejó pasar la oportunidad de resaltar la extensa trayectoria que ha tenido como jugador nacional: "No he sido capitán durante uno o dos años, llevo once años con el brazalete y diecisiete con la selección, me pareció que estos asuntos deberían manejarse de otra manera. A lo largo de los años le he dado todo a mi equipo, ni siquiera se trata de la decisión de la capitanía, se trata de cómo me lo comunicaron", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Morata recibe amenaza de muerte tras Final ante Portugal; esposa ventila mensaje de ataque