WWE y grandes del futbol europeo hacen alianza en la venta de ‘Cintos’ de campeón conmemorativos

Los últimos meses en la WWE, han sido un completo éxito en cuestión deportiva y financiera. La empresa, ahora dirigida por Triple H, ha tenido varios acuerdos contractuales con grandes empresas, como Netflix y otras.

Ahora, la empresa norteamericana, realizó una alianza para la creación de cinturones conmemorativos con distintos clubes europeos. Entre los clubes que más destacan, están el Milan de Santi Giménez, Juventus, Manchester City, entre otros.

WWE | AP|

A través de sus redes sociales, la WWE anunció la venta a fanáticos de todo el mundo; el precio de los cinturones de campeonato va desde los 550 dólares. Este precio es de preventa, todos los artículos están disponibles.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos aficionados consideran que hacen falta algunos equipos, como el Barcelona o Real Madrid.

🏆 Introducing exclusive WWE Legacy Title Belts featuring the official branding and colors of 13 major European football clubs!



Available to pre-order now from @WWEShop and @Fanatics.

More details ➡️ https://t.co/zDXTBsZqyz pic.twitter.com/n69QxN1kdZ

— WWE (@WWE) March 14, 2025