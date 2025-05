Xabi Alonso apunta a dirigir a Real Madrid en el Mundial de Clubes; llegaría con tres fichajes

La inminente salida de Carlo Ancelotti pone a pensar a la afición de Real Madrid sobre el nuevo entrenador del equipo, especialmente con el Mundial de Clubes en puerta. Los reportes de distintos medios en las últimas semanas han señalado a Xabi Alonso, quien se despedirá de Bayer Leverkusen al finalizar la temporada, como el elegido.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

AP

Xabi Alonso dirigirá en el Mundial de Clubes

De acuerdo acon la información de Josep Pedrerol, titular del Chiringuito, Xabi Alonso llegará a Real Madrid el 1 de junio, por lo que Santiago Solari no será el encargado de dirigir al equipo en el Mundial de Clubes en Estados Unidos este verano.

El español firmaría por tres temporadas, pero además llegará junto a los tres nuevos fichajes de Real Madrid para el Mundial de Clubes, entre ellos Trent Alexander-Arnold, proveniente del campeón de la Premier League, Liverpool.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

AP

Los tres posibles fichajes de Real Madrid

Cabe destacar que el contrato de Alexander-Arnold finaliza el 30 de junio, y el Mundial de Clubes inicia el 14, por lo que el conjunto Blanco negocia con Liverpool para que el lateral inglés pueda marcharse antes de tiempo.

Los otros dos nombres de fichajes no fueron revelados, pero los rumores apuntan a que se trata del central de Bournemouth, Dean Huijsen y el lateral de Benfica, Álvaro Carreras. No obstante, son solo rumores y hasta ahora no hay información más detallada.

AP

También te puede interesar: Ancelotti sobre la nueva derrota del Real Madrid ante el Barça: "Hemos defendido mal y punto"