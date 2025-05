Xavi Hernández le hace un ‘guiño’ a la Premier League: “Me encantaría trabajar ahí”

Gloria en el mediocampo. Clase y lujo. Todo eso puede definir a Xavi Hernández como futbolista, sin embargo, como entrenador ha sido diferente. Pese a ganar algunos trofeos con el Barcelona, Xavi no logró convencer a la afición y terminó por ser despedido de su cargo.

Después de su salida, Xavi no ha encontrado trabajo, pero aseguró que le gustaría dirigir en el futbol inglés. En una entrevista para The Athletic, el exjugador de la Furia Roja y el club Blaugrana, comentó su gran pasión por el balompié inglés, pero, también se encargó de dejarle un mensaje a LaLiga.

Xavi | AP|

"No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: 'Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto'. Me encantaría trabajar en la Premier League, porque me encanta la pasión que hay allí. En España, es todo sobre los resultados", comentó Xavi.

Las reacciones del español sobre una liga resultadista, es por las principales críticas que ha recibido el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Mira lo que le ha pasado a Ancelotti, con todo el mundo criticando. No es justo. Ha ganado treinta títulos en diez años y le critican como si no hubiese ganado nada.”

Xavi | AP|

No da el no a la Selección

Pese a que la Selección Española se encuentra en un gran momento de forma, Xavi no descarta poder dirigir a la Furia Roja. El español, comentó que nunca le diría que no a su país u algún otro.

"¿Por qué no? O a cualquier otra. No tengo prisa. No tengo una obsesión de dónde quiero entrenar. Estoy tranquilo viendo fútbol y estando con mi familia."

Xavi | AP|

